La startup californiana Valar Atomics está en negociaciones para atraer una gran inversión con el objetivo de liderar el mercado de pequeños reactores modulares (SMR). La empresa planea recaudar 1 mil millones de dólares, con una valoración estimada de 6 mil millones de dólares. Este paso demuestra la rapidez con la que avanzan las innovaciones en el sector energético. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Valar Atomics fue fundada hace tres años y su objetivo principal es crear instalaciones nucleares compactas de producción en serie. Estos reactores se distinguen por ser más baratos y rápidos de poner en marcha que las grandes centrales nucleares tradicionales. Según ixbt.com, la empresa había recaudado anteriormente 450 millones de dólares, momento en el que su valor de mercado se estimaba en unos 2 mil millones de dólares.

La inteligencia artificial y la solución a la crisis energética

El rápido crecimiento de Valar Atomics no es casualidad. Hoy en día, el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial y la popularidad de sistemas como ChatGPT requieren enormes cantidades de energía eléctrica para los centros de datos (data-center). En un momento en que las fuentes de energía tradicionales enfrentan dificultades para satisfacer esta demanda, los pequeños reactores nucleares se ven como la alternativa más viable.

Recientemente, la empresa demostró las capacidades de su tecnología en la práctica. Durante una prueba, un pequeño reactor nuclear suministró energía a un chip de inteligencia artificial de NVIDIA. Tras este éxito, Valar y NVIDIA anunciaron una colaboración para alimentar futuros centros de datos con energía nuclear.

Características tecnológicas y competencia en el mercado

La tecnología de Valar Atomics se basa en un reactor de gas de alta temperatura refrigerado por helio. La empresa planea construir cientos de estas unidades modulares en el futuro. Sin embargo, la competencia en este campo es fuerte. Actualmente, los principales actores en el mercado de pequeños reactores son:

TerraPower, respaldada por Bill Gates;

La startup Kairos Power;

NuScale Power, el único fabricante en EE. UU. con un diseño oficialmente aprobado.

Cabe señalar que los pequeños reactores modulares siguen siendo una tecnología en desarrollo y los plazos para su implementación industrial a gran escala no están claros. No obstante, Valar Atomics aboga por simplificar los procesos de concesión de licencias. La empresa ha recurrido a los órganos judiciales para solicitar una revisión de los largos procesos de inspección, similares a los de las grandes centrales, para los pequeños reactores experimentales.

Para países como Uzbekistán, que aspiran a desarrollar la energía nuclear, estos pequeños reactores modulares podrían ser una solución interesante en el futuro. Esto se debe a que permiten proporcionar energía estable no solo a instalaciones industriales, sino también a regiones remotas. Se espera que el éxito de empresas como Valar Atomics transforme por completo el mapa energético global.