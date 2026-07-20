Revolución aeronáutica: Electra desarrolla un avión híbrido capaz de despegar en solo 45 metros

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Revolución aeronáutica: Electra desarrolla un avión híbrido capaz de despegar en solo 45 metros

La empresa estadounidense Electra ha dado un paso importante en el desarrollo del avión híbrido-eléctrico EL9 Ultra Short, que promete revolucionar la aviación regional. Como parte del nuevo proyecto, la empresa francesa Safran Helicopter Engines ha sido seleccionada como socio principal para suministrar turbogeneradores para esta aeronave. Este acuerdo podría transformar el ecosistema del transporte aéreo y eliminar la dependencia de los grandes aeropuertos. Así lo informa Ixbt.com informa .

La característica principal del avión EL9 es su capacidad de despegue y aterrizaje en distancias extremadamente cortas. Según Electra, gracias a la propulsión híbrida-eléctrica y al sistema de soplado de alas (blown-lift), el avión solo requiere una pista de 45 metros de longitud. Esto permite realizar vuelos desde pequeñas áreas e incluso espacios limitados dentro de las ciudades, donde los aviones regionales convencionales no pueden operar.

Colaboración tecnológica y eficiencia

En el marco del proyecto, Safran ha recibido un pedido inicial para la entrega de 250 turbogeneradores modelo TG600. Este dispositivo generará 600 kW de energía eléctrica para el sistema de propulsión híbrido del EL9. Se ha elegido el motor de helicóptero Arrano como base tecnológica, lo que permite aumentar la eficiencia del combustible en un 18 % en comparación con los motores de generaciones anteriores.

El sistema también incluye dos generadores eléctricos GENeUS desarrollados por Safran Electrical & Power. Actualmente, se han completado con éxito las primeras pruebas en banco del turbogenerador en la planta de Burdeos, Francia. Esta unidad está destinada a ser utilizada directamente en las pruebas de vuelo iniciales del EL9.

Concepto "Direct Aviation" y planes futuros

Electra promueve el concepto de "Direct Aviation" (aviación directa). Esto implica conectar ciudades y regiones directamente entre sí, evitando los grandes centros aeroportuarios. Este enfoque es fundamental para áreas que actualmente carecen de conexiones aéreas comerciales. Por ejemplo, en regiones montañosas o en desarrollo, aviones tan compactos podrían mejorar radicalmente la conectividad del transporte.

La empresa tiene como objetivo realizar los primeros vuelos de prueba del EL9 a finales de 2027 o principios de 2028. Si todo el proceso transcurre según lo previsto, en 2030 obtendrá la certificación de la Federal Aviation Administration (FAA) de EE. UU. para su uso comercial. Proveedores de servicios de aviación industrial como Bristow Group ya han realizado pagos anticipados para las primeras unidades de producción.

Según las previsiones de los expertos, en la primera década de desarrollo de este concepto, se necesitarán entre 12 000 y 16 000 aeronaves de este tipo solo en EE. UU. Sin embargo, la realización de estos ambiciosos planes depende del éxito de las pruebas y del cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad aérea.

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Abror Shuhratov
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