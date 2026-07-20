Sistema Pulsar, reemplazo del GPS: precisión centimétrica y señal 100 veces más potente

La empresa estadounidense Xona Space Systems se prepara para revolucionar el mundo de la navegación global. Se espera que el sistema Pulsar, desarrollado por la compañía, sea una alternativa digna a la tecnología GPS tradicional. Esta red de satélites, situada en órbita terrestre baja (LEO), tendrá la capacidad de transmitir una señal 100 veces más potente que los sistemas actuales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, el lanzamiento de los primeros seis satélites de la serie Pulsar está previsto para octubre de este año. La empresa tiene como objetivo lanzar sus primeros servicios comerciales para 2027. A plena capacidad, el sistema constará de 258 aparatos y permitirá determinar coordenadas con una precisión de pocos centímetros en cualquier punto de la superficie terrestre.

Conectividad continua y seguridad en entornos urbanos

Los sistemas GPS actuales enfrentan problemas como la pérdida de señal entre edificios altos, en bosques densos o dentro de estructuras cerradas. La ubicación de Pulsar en órbita baja y la alta potencia de la señal ayudarán a superar estos obstáculos. Esto es especialmente crucial para vehículos autónomos y drones.

Asimismo, el nuevo sistema está siendo diseñado para ser mucho más resistente a ciberataques, en particular a intentos de interferencia (jamming) y suplantación (spoofing). En las pruebas realizadas con el prototipo Pulsar-0, lanzado en julio de 2025 en un cohete Falcon 9 de SpaceX, se logró reducir en un 95 % el alcance de los dispositivos de interferencia.

Sincronización horaria de alta precisión

Más allá de la navegación, el sistema Pulsar proporcionará una sincronización horaria ultraprecisa para mercados financieros, redes de telecomunicaciones y centros de datos (data-center). Los ingenieros de Xona Space Systems planean prescindir de los costosos relojes atómicos de los satélites GPS y alcanzar una precisión de 10 nanosegundos mediante métodos de software especializados.

Una de las características únicas del nuevo sistema es su compatibilidad con la infraestructura existente. Según la declaración de la empresa, muchos receptores GPS actuales podrán recibir la señal de Pulsar mediante una simple actualización de software, sin necesidad de reemplazar el hardware. Ya se han iniciado programas de colaboración con fabricantes de equipos de navegación.

Para regiones en rápido desarrollo, estas tecnologías podrían abrir nuevas puertas en el futuro para la agricultura de precisión, la optimización de sistemas logísticos y la implementación de proyectos de ciudades inteligentes. El aumento en el número de satélites en órbita baja elevará la calidad de la comunicación digital a un nuevo nivel a escala global.