Vivo presenta un smartphone con una batería récord por 130 dólares

La demanda de dispositivos asequibles sigue siendo alta en el mercado de los smartphones. Para fortalecer este segmento, Vivo ha lanzado oficialmente su nuevo modelo Vivo Y6c 4G. El dispositivo destaca por una batería de gran capacidad sorprendente para su precio y una pantalla con alta tasa de refresco. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, la principal ventaja del nuevo smartphone es su batería de 6500 mAh. Una fuente de energía de este tipo es rara incluso en dispositivos insignia. Esto permite a los usuarios utilizar el smartphone durante varios días sin necesidad de cargarlo. El dispositivo admite tecnología de carga de 15 W.

Especificaciones técnicas y capacidades de la pantalla

El modelo Vivo Y6c 4G está equipado con una pantalla LCD de 6,74 pulgadas. La característica distintiva de la pantalla es su tasa de refresco de 120 Hz, que garantiza una fluidez en la interfaz. La resolución de la pantalla es de 1600 × 720 píxeles, y el brillo máximo alcanza los 1200 nits. Esto permite leer información fácilmente incluso en días soleados.

En el interior del dispositivo se encuentra un procesador de ocho núcleos Unisoc T7225. Por ahora, solo está disponible la versión con 4 GB de RAM (LPDDR4X) y 128 GB de almacenamiento (UFS 2.2). El smartphone está diseñado para funcionar de manera estable en redes 4G.

Comodidades adicionales y protección

Este modelo económico conserva una serie de funciones útiles para los usuarios. En particular, el smartphone cuenta con protección contra polvo y agua según el estándar IP65, lo que lo hace apto para diversas condiciones climáticas. El dispositivo también cuenta con las siguientes características adicionales:

Sensor infrarrojo (IR) para el control remoto de electrodomésticos;

Conector tradicional de auriculares de 3,5 mm;

Lector de huellas dactilares ubicado en el lateral del chasis.

En cuanto a la cámara, el dispositivo tiene especificaciones más sencillas: la cámara principal es de 8 Mp y la cámara selfie es de 5 Mp. El smartphone pesa 209 gramos y tiene un grosor de 8,39 mm.

Actualmente, el Vivo Y6c 4G se vende en el mercado chino por unos 130 dólares (899 yuanes). Si llega al mercado, se espera que sea popular entre mensajeros y usuarios que viajan mucho gracias a su larga duración de batería y su precio asequible.