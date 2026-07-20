El camino al espacio para todos: las personas con discapacidad pueden ser los mejores astronautas

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El camino al espacio para todos: las personas con discapacidad pueden ser los mejores astronautas

Durante mucho tiempo, el sector de la astronáutica ha sido un club cerrado para hombres con una preparación física perfecta y experiencia militar. Sin embargo, las investigaciones modernas y las nuevas misiones están cambiando radicalmente estas perspectivas. Según un nuevo acuerdo entre la agencia espacial británica y la empresa privada Vast, se espera que el velocista paralímpico John McFall viaje al espacio en 2027. El vuelo de este atleta, que perdió parte de su pierna y utiliza una prótesis, no es solo una demostración de inclusión, sino el comienzo de una nueva era en la medicina espacial. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los expertos, ciertas características fisiológicas de las personas con discapacidad podrían ofrecer ventajas inesperadas en misiones espaciales de larga distancia, como un vuelo a Marte. Por ejemplo, en personas con movilidad reducida o que han sufrido una amputación, el peso corporal se distribuye de forma diferente y la reacción de los fluidos en el organismo en condiciones de ingravidez es distinta. Esto podría facilitar la adaptación a las incomodidades del espacio.

Experiencias históricas y secretos de resiliencia

Si miramos hacia atrás en la historia, en los estudios realizados por la NASA, a menudo se han dado casos en los que mujeres y personas con ciertas características físicas han superado a los pilotos masculinos. En la década de 1960, pilotos como Jerrie Cobb se situaron entre el 2 % de los mejores candidatos en las pruebas de resistencia, y Wally Funk pudo permanecer en una cámara de aislamiento tres veces más tiempo que el récord establecido por astronautas masculinos. Sin embargo, debido a los requisitos militares de la época, se les privó de la oportunidad de volar al espacio.

Otro caso interesante se observó en la década de 1950: la NASA involucró a 11 hombres con discapacidad auditiva para estudiar el aparato vestibular. Resultó que estas personas, con una función del oído interno alterada, no perdieron su capacidad de trabajo incluso en condiciones de fuertes sacudidas y rotación. Sin embargo, los pilotos experimentados sufrían en tales situaciones de fuertes náuseas y pérdida de orientación. Hoy en día, entre el 60 y el 80 % de los astronautas se enfrentan precisamente a este problema en los primeros días en el espacio.

La adaptabilidad: la clave del éxito

Cuando ocurren situaciones de emergencia inesperadas en el espacio, las habilidades de adaptación de las personas con discapacidad en la vida cotidiana pueden ser muy útiles. Por ejemplo, en 2013, cuando el astronauta italiano Luca Parmitano salió al espacio exterior, se filtró agua en su casco, limitando casi por completo su visión y audición. Logró regresar a un lugar seguro utilizando sus sentidos y el tacto. Casos como este son cruciales en las misiones a Marte, donde la comunicación con la Tierra puede tener un retraso de hasta 20 minutos.

Actualmente, la industria espacial ha dado los primeros pasos en este sentido:

  • En 2021, como parte de la misión Inspiration4 de SpaceX, Hayley Arceneaux se convirtió en la primera persona con una prótesis ósea en volar al espacio;
  • En 2025, se espera que la ingeniera Michaela Benthaus se convierta en la primera persona usuaria de silla de ruedas en participar en un vuelo suborbital;
  • La misión de John McFall será el primer caso en el que una gran agencia estatal involucre a una persona con discapacidad en investigaciones científicas a largo plazo.
Según la información de ixbt.com, el desarrollo de tales programas no solo amplía el círculo de participantes, sino que también ayuda a crear sistemas más seguros y fiables para todos los astronautas. Las expediciones espaciales no requieren condiciones ideales, sino un equipo capaz de adaptarse a cualquier problema desconocido.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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