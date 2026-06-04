Revolut planea lanzar stablecoins abriendo un banco en EE. UU.

El gigante fintech Revolut planea ofrecer stablecoins a través de su futuro banco en EE. UU. Según el CEO de la compañía en EE. UU., Cetin Duransoy, los clientes del banco, cuyo lanzamiento se espera para el próximo año, tendrán acceso a cuentas aseguradas por la FDIC, depósitos multimoneda, comercio de acciones y servicios de criptomonedas. Cointelegraph.com informa .

Revolut apunta inicialmente a atraer clientes minoristas y empresariales que necesitan servicios bancarios internacionales. En marzo, la empresa solicitó una licencia bancaria nacional en EE. UU. Esta licencia permitiría a Revolut ofrecer productos bancarios asegurados a nivel nacional bajo un único marco regulatorio federal.

El mercado de stablecoins está creciendo rápidamente, alcanzando los 319.500 millones USD frente a los 247.000 millones USD del año pasado, según datos de DefiLlama. Revolut ya ha permitido a sus clientes fuera de EE. UU. realizar pagos mediante tarjetas bancarias en stablecoins USDT y USDC.

La actividad en el sector no se limita a Revolut. El banco SoFi ha lanzado el token SoFiUSD en las redes Ethereum y Solana, mientras que MoneyGram presentó el stablecoin MGUSD en asociación con la plataforma Stripe. Además, empresas como Nubank y Crypto.com han obtenido aprobaciones condicionales para establecer bancos nacionales en EE. UU.