Call of Duty llega al cine: Taylor Sheridan trabaja en el guion

La mundialmente famosa serie de videojuegos Call of Duty se prepara finalmente para llegar a la gran pantalla. Los estudios Paramount Pictures y Activision Blizzard han confirmado oficialmente la producción de un largometraje basado en esta franquicia. Se espera que este proyecto sea uno de los eventos más esperados del año, no solo para los gamers, sino también para los aficionados al género de acción. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante el festival Fanatics Fest celebrado en Nueva York, el director Peter Berg reveló los primeros detalles sobre esta adaptación. Según sus palabras, la trama del filme se basará en el universo más popular de la saga Call of Duty: Modern Warfare. Por ahora, el estreno mundial está programado para el 30 de junio de 2028, y los trabajos de preparación del proyecto ya han comenzado.

Se han involucrado los mejores guionistas de Hollywood

Para garantizar el éxito del proyecto, Paramount Pictures ha invitado a los creadores más influyentes de Hollywood. El guion de la película está siendo trabajado por el famoso Taylor Sheridan junto con el director Peter Berg. Sheridan es conocido por sus proyectos dramáticos y de intensa trama como "Yellowstone", "Landman", "Sicario" y "Wind River". Su estilo se considera la elección más adecuada para explorar los conflictos político-militares de la serie Modern Warfare.

La serie Modern Warfare ha presentado personajes de culto en la historia de la industria de los videojuegos, como el capitán Price, Ghost y Makarov. Aunque la película se desarrolla en este mismo universo, los creadores mantienen en secreto si estos personajes aparecerán o no. El reparto y las líneas argumentales principales también se mantienen bajo reserva.

Novedades y expectativas en el mundo de los videojuegos

Según la información, antes del estreno de la película, los fans también esperan nuevos juegos. En particular, se espera que el juego Call of Duty: Modern Warfare 4 salga a la venta el 23 de octubre de 2026. El juego se adaptará para las siguientes plataformas:

PC (computadoras personales);

PlayStation 5;

Xbox Series X|S;

Nintendo Switch 2.

Como escribe la publicación ixbt.com, esta película llevará la marca Call of Duty a un nuevo nivel. Esta serie de juegos es muy popular y los títulos de Modern Warfare se encuentran entre los más jugados en consolas. Por ello, el estreno de 2028 sin duda despertará un gran interés.

Por ahora, no hay información precisa sobre el presupuesto del proyecto ni sobre cuándo comenzará el rodaje. Sin embargo, la participación de profesionales como Taylor Sheridan indica que la película no será simplemente otra película de acción basada en un juego, sino una obra de calidad con un guion profundo.