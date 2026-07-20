Apple recupera de NVIDIA el título de la empresa más valiosa del mundo

La carrera entre los gigantes tecnológicos ha alcanzado una nueva etapa. Apple ha superado a NVIDIA en capitalización de mercado, convirtiéndose nuevamente en la empresa más valiosa del mundo. Este cambio refleja la evolución en el sentimiento y las estrategias de los inversores en el mercado de la inteligencia artificial (AI). Según Ixbt.com, informa al respecto.

Al cierre de la jornada del viernes, el valor de mercado de Apple alcanzó aproximadamente los 4,88 billones de dólares. Mientras tanto, las acciones de NVIDIA cayeron un 3,5 %, reduciendo su capitalización a 4,86 billones de dólares. Según ixbt.com, NVIDIA fue la primera empresa en la historia en superar la marca de los 5 billones de dólares en octubre pasado, pero el liderazgo del mercado ha regresado al gigante de Cupertino.

Nueva estrategia en la carrera de la inteligencia artificial

Hasta hace poco, Apple era vista como una empresa rezagada en la carrera de la inteligencia artificial, ya que no invirtió grandes sumas en crear sus propios modelos de lenguaje extensos como Microsoft o Google. Sin embargo, la esperada actualización de Siri y la decisión de integrar modelos de AI de terceros en su sistema han recuperado la confianza de los inversores.

En lugar de crear modelos fundamentales desde cero, Apple optó por implementar soluciones listas para usar en su ecosistema con maestría. Los resultados financieros récord del último trimestre demostraron la eficacia de este modelo comercial. Esto provocó que los inversores desplazaran su atención de los fabricantes de chips de AI hacia el segmento de software y bienes de consumo.

Desaceleración en el mercado de semiconductores

La caída de las acciones de NVIDIA está relacionada con una tendencia general en la industria de los semiconductores. El índice de fabricantes de semiconductores ha caído casi un 19 % desde su máximo histórico. Actualmente, los participantes del mercado están reevaluando qué tan sostenible es el crecimiento relacionado con la inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, el foco del mercado se está desplazando hacia los fabricantes de chips de memoria. Por ejemplo, Micron alcanzó una capitalización de 1 billón de dólares en mayo, mientras que SK Hynix debutó en el Nasdaq este mes. Estas empresas se están beneficiando enormemente de contratos a largo plazo para suministrar componentes esenciales para sistemas de AI.

Los expertos señalan que el cambio de líder no significa que la posición de NVIDIA se haya debilitado. La empresa sigue dominando el mercado de GPU (procesadores gráficos), que desempeñan un papel fundamental en la infraestructura de AI. Para Apple, el riesgo principal es el aumento en el precio de los chips de memoria y los nuevos aranceles, lo que podría afectar el volumen de ventas en el futuro.