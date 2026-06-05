Los inversores profesionales vendieron 52.000 ETF de Bitcoin en el primer trimestre

La participación de los inversores profesionales que poseen fondos cotizados (ETF) de Bitcoin al contado en EE. UU. disminuyó drásticamente en el primer trimestre. Según un informe de CoinShares, el análisis de los informes regulatorios en el formulario 13F muestra que los grandes gestores de inversiones redujeron sus tenencias de ETF de Bitcoin de 313.000 BTC a 261.000 BTC, una disminución del 17 por ciento. Cointelegraph.com informa .

Como resultado de estas ventas, el valor total de los activos en manos de inversores profesionales cayó un 35 por ciento, hasta situarse en 17.800 millones de dólares estadounidenses. Según Matt Kimmell, analista de CoinShares, esta situación es típica de los periodos de bajada del mercado de Bitcoin, en los que los operadores que dependen principalmente de estrategias tácticas y apalancadas cierran sus posiciones.

La mayor parte de las ventas, casi el 96 por ciento, correspondió a fondos de cobertura y empresas de corretaje. En concreto, los fondos de cobertura redujeron sus reservas en 31.400 BTC (39 por ciento), mientras que los corredores redujeron su participación en un 53 por ciento. Por el contrario, los bancos más que duplicaron sus compras de ETF de Bitcoin durante este periodo, añadiendo 7.800 BTC a sus carteras.

La disminución de la propiedad profesional coincidió con una fuerte corrección de los precios de Bitcoin. Durante el primer trimestre, el valor del activo cayó un 22 por ciento, bajando brevemente por debajo de los 60.000 dólares estadounidenses. Esta cifra es casi un 50 por ciento inferior al nivel récord de 126.000 dólares estadounidenses alcanzado en octubre de 2025.

A pesar de la volatilidad del mercado, CoinShares señala avances positivos en la regulación. Los organismos reguladores de EE. UU., como la SEC y la CFTC, están trabajando para crear marcos jurídicos más claros para los activos digitales. La SEC anunció que sus prioridades estratégicas hasta 2030 incluyen establecer una base sólida para los activos digitales y las tecnologías blockchain.