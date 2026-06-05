Director de la OCC: Solo los demócratas están presionando a World Liberty Financial

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Director de la OCC: Solo los demócratas están presionando a World Liberty Financial

Jonathan Gould, director de la Oficina del Contralor de la Moneda de EE. UU. (OCC), declaró que no hubo presión política en la revisión de la solicitud de carta de fideicomiso nacional de World Liberty Financial, una empresa propiedad de la familia de Donald Trump. Durante una audiencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Gould enfatizó que no había recibido ninguna orden del presidente para otorgar privilegios especiales a este proyecto. Según informa Cointelegraph.com informa .

El congresista de Nueva York, Gregory Meeks, preguntó sobre los vínculos de World Liberty Financial con gobiernos extranjeros y el exchange Binance durante la audiencia. La empresa de criptomonedas, que solicitó una carta de la OCC en enero, había provocado fuertes objeciones por parte de los legisladores demócratas. Meeks argumentó que la empresa sirve directamente a los intereses de la familia del presidente y exigió que el regulador revisara la solicitud basándose en estándares estrictos.

Jonathan Gould, por su parte, rechazó las acusaciones de los legisladores, afirmando que la única presión provenía de los demócratas y de ciertos senadores. Según sus palabras, tal interferencia política es sin precedentes. La OCC había aprobado o condicionado previamente las solicitudes de grandes empresas de criptomonedas como Coinbase, Ripple, BitGo, Circle, Fidelity Digital Assets y Paxos.

Obtener una carta de fideicomiso nacional permite a las empresas de criptomonedas prestar ciertos servicios sin los estrictos requisitos regulatorios impuestos a los bancos tradicionales. Actualmente, no solo World Liberty, sino también Payward, la matriz del exchange Kraken, espera dicha licencia. Mientras tanto, se espera que el Senado de EE. UU. vote sobre la Ley CLARITY, un proyecto de ley que regula el mercado de activos digitales.

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