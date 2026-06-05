Milmillonarios cripto financian el partido de Nigel Farage

El partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, recibió 7 millones de libras esterlinas (9,4 millones de USD) en donaciones de dos milmillonarios de las criptomonedas este año. Según los datos publicados el jueves por la Comisión Electoral, el partido ha superado a todas las demás fuerzas políticas del país en este indicador. Cointelegraph.com informa .

En concreto, Christopher Harborne, quien posee una participación en el emisor de la stablecoin Tether, transfirió 4 millones de USD al partido, mientras que Ben Delo, cofundador del exchange de criptomonedas BitMEX, aportó 5,4 millones de USD. A modo de comparación, en el primer trimestre del año, tanto el Partido Laborista como el Partido Conservador solo lograron recaudar aproximadamente 5,4 millones de USD cada uno.

Reform UK se posiciona como un partido que apoya las criptomonedas. Se convirtió en la primera fuerza política del Reino Unido en comenzar a aceptar donaciones a través de Bitcoin (BTC). Farage ha propuesto reducir el impuesto sobre las ganancias de capital de los activos cripto del 24 % al 10 % y crear una reserva de Bitcoin en el Banco de Inglaterra.

La industria cripto está gastando grandes sumas de dinero para influir en las decisiones políticas. En EE. UU., los PAC cripto (comités de acción política) también gastaron millones de dólares para apoyar a sus candidatos antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Aunque Nigel Farage se enfrentó a investigaciones por un regalo personal de 6,7 millones de USD, enfatiza que estos fondos se proporcionaron para gastos de seguridad antes de convertirse en miembro del Parlamento.

Las cifras de recaudación de fondos de Reform UK en el primer trimestre aumentaron seis veces en comparación con el mismo período del año anterior. En general, la financiación total de todos los partidos políticos en el Reino Unido mostró un aumento de más del doble en comparación con el año anterior.