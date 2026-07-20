La Tierra podría tener anillos como Saturno: los científicos están preocupados

En un futuro próximo, la Tierra podría cambiar por completo su aspecto natural y adquirir anillos brillantes como los de Saturno. Sin embargo, estos anillos no estarán formados por hielo o polvo, sino por cientos de miles de satélites artificiales. Los astrónomos y expertos en tecnología espacial advierten que los proyectos de centros de datos orbitales y reflectores solares podrían cambiar radicalmente el paisaje del cielo nocturno. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, grandes empresas como SpaceX, Blue Origin, Starcloud, Cowboy Space y Orbital están trabajando en la creación de centros de datos orbitales (data-center). Según ixbt.com, para llevar a cabo estos proyectos en su totalidad, sería necesario lanzar más de un millón de satélites al espacio. Además, la empresa Reflect Orbital planea desplegar 50 000 dispositivos con espejos para iluminar ciertas zonas de la Tierra después del atardecer.

Una línea brillante en el espacio y sus consecuencias

Hugh Lewis, profesor de astronáutica de la Universidad de Birmingham, explica que estos dispositivos se colocarán principalmente a lo largo de la línea del terminador, el límite entre el día y la noche en la Tierra. En esta zona, los satélites pueden recibir energía solar casi de forma continua, lo cual es vital para los servidores orbitales. Si estos planes se cumplen, aparecerá una enorme línea brillante en el cielo moviéndose en una misma dirección y plano.

Un equipo dirigido por la astrónoma Samantha Lawler, de la Universidad de Regina en Canadá, utilizó modelos informáticos para estudiar el impacto de los proyectos Starmind de SpaceX, Project Sunrise de Blue Origin y Cowboy Space. Según los resultados, los objetos artificiales serán tan numerosos que, a ciertas horas, serán más brillantes y visibles que muchas estrellas en el cielo.

El proyecto Reflect Orbital es el que más preocupa. La empresa ya ha recibido permiso de la Federal Communications Commission (FCC) de EE. UU. para lanzar el aparato experimental Eärendil-1, con un espejo de 18x18 metros. Según los cálculos del Observatorio Europeo Austral, si se lanzan 50 000 espejos de este tipo, el brillo del cielo nocturno aumentará un 300 %. Esto haría casi imposible el trabajo de los telescopios más grandes de la Tierra.

La American Astronomical Society (AAS) también criticó duramente la decisión de la FCC. Según los expertos, la luz solar reflejada artificialmente no solo interfiere con las observaciones científicas, sino que también conlleva los siguientes riesgos:

Provocar accidentes al deslumbrar a pilotos y conductores;

Interferir técnicamente en el trabajo de los operadores de telescopios astronómicos;

Alterar los ritmos naturales de los ecosistemas nocturnos.

De este modo, la comercialización a gran escala del espacio y la expansión de la infraestructura orbital podrían cambiar por completo la percepción humana del cielo estrellado. Los científicos subrayan la necesidad de desarrollar normas jurídicas internacionales y proteger el espacio de la contaminación.