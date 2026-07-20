El próximo objetivo del Arsenal: el equipo de Mikel Arteta apunta ahora a la Champions League

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El próximo objetivo del Arsenal: el equipo de Mikel Arteta apunta ahora a la Champions League

Tras conquistar el tan esperado título de la Premier League, la atención principal del Arsenal se centra ahora en el torneo más prestigioso de Europa: la Champions League. El equipo dirigido por Mikel Arteta triunfó en el campeonato nacional tras 22 años de espera y ahora aspira a lograr la primera Copa de Europa en la historia del club. Así lo informa Goal.com informa .

El Arsenal ha logrado un crecimiento significativo en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional. Tras terminar tres veces consecutivas en segundo lugar en la Premier League, los "Gunners" finalmente se hicieron con el oro en la temporada 2025-26. En una entrevista con Goal.com, el exdelantero del club, Jeremie Aliadiere, destacó que la Champions League debe convertirse ahora en la prioridad absoluta del equipo.

Desdicha europea y nuevas ambiciones

La temporada pasada, el Arsenal llegó a la final de la Champions League, pero perdió en la tanda de penaltis contra el Paris Saint-Germain en el partido decisivo en Budapest. Esta derrota fue dolorosa para los aficionados londinenses, ya que el club nunca ha ganado este torneo en su historia. En 2025, los pupilos de Arteta fueron eliminados en semifinales precisamente por el club parisino.

Según Aliadiere, la victoria en la Premier League liberó al equipo de una gran presión. "En mi opinión, el enfoque principal ahora será la Champions League. La temporada pasada, todos pensaban en la Premier League. Ahora, el club debe reescribir su historia y ascender al trono europeo", añadió el exjugador.

Competencia y planes futuros

La conquista de la cima europea no será fácil para el Arsenal. Gigantes como el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich, el FC Barcelona y el Real Madrid son siempre considerados favoritos. Sin embargo, la plantilla formada por Mikel Arteta se encuentra actualmente en su mejor momento y demuestra ser capaz de superar los éxitos de la era de Arsène Wenger.

La directiva del club y el cuerpo técnico trabajan para reforzar la plantilla durante el mercado de fichajes. Aunque es importante mantener el liderazgo en la Premier League, una victoria en la Champions League devolvería al Arsenal a la élite del fútbol mundial. El objetivo principal del equipo es ahora mantener la estabilidad tanto a nivel nacional como continental para la temporada 2026-27.

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