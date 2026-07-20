Científicos coreanos crean una prenda que se viste sola en 10 segundos

Corea del Sur Investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) y la Universidad de Stanford han desarrollado una tecnología innovadora que ayuda a las personas a vestirse sin usar las manos. Los autores señalan que el nuevo sistema tarda unos 10 segundos en vestir completamente a una persona.

El secreto de la tecnología reside en unos tubos blandos especiales insertados en la tela, similares a los zarcillos de las plantas trepadoras. Bajo la presión del aire, estos tubos se enderezan y comienzan a deslizarse por el cuerpo, tirando gradualmente de la ropa sobre la persona, tal como la hiedra se enrosca alrededor de un árbol o un poste.

El autor del proyecto, Kim Nam-Gyun, dice que la idea se le ocurrió en un día lluvioso. Mientras iba en bicicleta, pensó en lo práctico que sería si un impermeable pudiera ponerse solo. Unos años después, esta idea se convirtió en un prototipo funcional y los resultados de la investigación fueron IEEE Robotics and Automation Letters publicados en la revista científica.

La nueva estructura difiere de los exoesqueletos habituales o manipuladores robotizados en su método de movimiento. Los tubos no se deslizan completamente con la tela, sino que «crecen» solo desde el extremo, como los brotes de las plantas. Esto permite que el sistema pase fácilmente por articulaciones como hombros, codos y rodillas sin algoritmos de control complejos ni sensores de posición corporal.

Además, la persona no tiene que quedarse quieta. Puede caminar, sentarse o inclinarse; el sistema se adapta automáticamente a sus movimientos.

Los desarrolladores probaron la tecnología en superficies resbaladizas, pegajosas e irregulares. Las pruebas demostraron que los tubos podían pasar de forma fiable incluso a través de las partes estrechas y complejas del cuerpo.

Según los expertos, este desarrollo podría tener una gran importancia práctica en varios campos. En particular, permitirá a las personas mayores y a las personas con movilidad reducida vestirse de forma independiente sin ayuda.

Además, en laboratorios estériles donde se fabrican microchips, ayudará a los empleados a ponerse ropa protectora muy rápidamente. Asimismo, para el personal de emergencia y los rescatistas, esta tecnología podría ser vital para ahorrar tiempo, ya que en tales situaciones cada segundo es decisivo.

Aunque esta tecnología se encuentra todavía en fase de prototipo de laboratorio, los autores están trabajando para adaptarla a las necesidades del personal médico, rescatistas y otros profesionales. Si el proyecto llega a la producción en masa, esta prenda innovadora podría convertirse en el futuro en una parte integral de la ropa de trabajo, al igual que una cremallera o una cinta de velcro.