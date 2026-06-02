Un adolescente cae desde el techo de un edificio de 9 pisos

Un trágico incidente ocurrió en San Petersburgo: dos adolescentes intentaron subir al techo de un edificio de 9 pisos. Los videos que circulan en las redes sociales muestran a uno de ellos cayendo desde la altura.

Se ha revelado que los adolescentes habían intentado entrar al edificio varias veces antes y se habían preparado con antelación para llegar al techo. Intentaron eludir las medidas de seguridad.

Según los testigos, el incidente ocurrió muy rápido: el adolescente perdió el equilibrio y cayó. Lamentablemente, este suceso le costó la vida.

Se destaca que estos casos suelen estar relacionados con la curiosidad, el deseo de realizar actividades extremas y la propensión al riesgo entre los jóvenes. Por ello, se recuerda a los padres la importancia de reforzar la supervisión y advertir a sus hijos sobre los lugares peligrosos.