El Inter inicia negociaciones con el Tottenham por el fichaje de Cristian Romero

El vigente campeón de Italia, el Inter, trabaja activamente en el fichaje del capitán del Tottenham, Cristian Romero, con el objetivo de reforzar su plantilla. El defensa argentino se ha convertido en el principal objetivo de los milaneses para el mercado de fichajes de verano. Esta información también fue confirmada por el director deportivo del Inter, Piero Ausilio, quien indicó que el proceso de negociación está en marcha. Así lo informa Goal.com.

En una entrevista concedida a Sky Italy, Ausilio destacó que el club está tratando de llegar a un acuerdo tanto con el jugador como con el equipo londinense. Según sus palabras, los traspasos de este nivel requieren cierto tiempo, pero la directiva del Inter está firmemente decidida a traer al defensa central de 28 años a San Siro en las próximas semanas.

Según SportMediaset, el Inter está preparando su primera oferta oficial. Se espera que dicha propuesta tenga la forma de una cesión con obligación de compra. Aunque el Tottenham valora a su capitán en 50 millones de euros, el club italiano pretende ofrecer un paquete por un valor total de alrededor de 40 millones de euros. Los agentes del jugador ya se encuentran en Milán y han mantenido reuniones cara a cara con la directiva del club.

La nueva estrategia de los londinenses

El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha comenzado a remodelar la línea defensiva. Por lo tanto, el club londinense está dispuesto a permitir la salida de un líder como Cristian Romero. Según escribe el medio británico The Guardian, los Spurs ya han incorporado a candidatos adecuados para reemplazarlo.

En concreto, el Tottenham cerró el fichaje de Jan Paul van Hecke procedente del Brighton por 52 millones de libras. Asimismo, Marcos Senesi, compañero de Romero en la selección de Argentina, se unió al equipo como agente libre. Estas adquisiciones permitirán al club londinense mantener el equilibrio en la línea defensiva y destinar los fondos del traspaso de Romero a reforzar otras posiciones.

La Serie A italiana no es desconocida para Cristian Romero. Antes de mudarse a Inglaterra, brilló con la camiseta del Atalanta y fue reconocido como uno de los mejores defensas de la liga. El propio jugador ve con buenos ojos abrir una nueva capítulo en su carrera y regresar a un campeonato familiar tras sus éxitos en la Copa del Mundo.

Como dato informativo, Romero ha disputado 156 partidos con el Tottenham desde 2021. Aunque desempeñó un papel importante en la victoria del equipo en la Europa League la temporada pasada, sus problemas de disciplina preocuparon un poco al cuerpo técnico. En particular, en la temporada 2025-26 fue sancionado en cuatro ocasiones.