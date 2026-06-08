Irán advierte a Israel de un «golpe severo»

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Irán advierte a Israel de un «golpe severo»

El Comando Central «Khatam al-Anbiya» de Irán anunció que las operaciones contra Israel se detuvieron tras una «respuesta dolorosa».

El comunicado indica que si Israel reanuda las acciones militares, especialmente continuando los ataques contra el sur del Líbano, Teherán responderá con una contraofensiva mucho más dura y destructiva.

La parte iraní enfatiza que cualquier ataque contra el Líbano servirá como base para lanzar ataques con misiles sobre territorio israelí.

Por lo tanto, el desarrollo posterior de la situación depende de la decisión del liderazgo israelí.

IránIsraelLíbanoTeheránKhatam al-Anbiya
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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