El nivel del agua en el mar Caspio desciende rápidamente

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El nivel del agua en el mar Caspio desciende rápidamente

El nivel del agua en el mar Caspio desciende rápidamente. Según las estimaciones de la ONU, uno de los lagos más grandes del mundo podría volverse significativamente menos profundo en las próximas décadas.

Los expertos enfatizan que este proceso afectará seriamente a la naturaleza y la economía de toda la región. En particular, la pesca, el transporte y las zonas costeras podrían estar en riesgo.

La disminución del nivel del agua también amenaza los hábitats de especies raras de peces y animales.

Si esta tendencia continúa, sus consecuencias podrían afectar a millones de personas que viven en los países de la región del Caspio.

Mar CaspioONU
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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