Otra compra sensacional ha sacudido el mundo de los entusiastas del automóvil y del espectáculo. El famoso y emprendedor bloguero Askhab Tamayev anunció oficialmente que compró personalmente un lujoso superdeportivo Bugatti perteneciente a la leyenda del fútbol y capitán de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo. Este acuerdo, que causó gran revuelo en las redes sociales, está atrayendo atención no solo por el cambio de propietario del coche, sino también como un nuevo puente de amistad entre dos personalidades famosas.

Según información de insiders, el bloguero ruso finalizó con éxito todos los términos para la compra de este vehículo único de alta velocidad de la colección de la estrella portuguesa. Además del proceso de venta oficial, las partes acordaron una obligación mutua muy interesante: Askhab Tamayev y Cristiano Ronaldo llegaron a un firme acuerdo para encontrarse cara a cara y celebrar una reunión especial después de que finalicen completamente los partidos de la Copa del Mundo de 2026.

Los rumores en torno a este gran proyecto y compra comenzaron en realidad hace algún tiempo. Los informes iniciales en los medios indicaban que Askhab Tamayev había ofrecido una suma excepcionalmente grande de 6 millones de dólares estadounidenses en efectivo por el 'caballo de hierro' favorito de Ronaldo. Parece que el paso audaz y decisivo del bloguero finalmente dio sus frutos y la estrella del fútbol aceptó entregarle su superdeportivo específicamente a él.

Actualmente, Cristiano Ronaldo está centrando toda su atención en el torneo más importante de su carrera. Está participando en intensos preparativos para la Copa del Mundo, que se llevará a cabo al otro lado del océano, con el campamento de la selección portuguesa. El futbolista planea reunirse con el nuevo comprador y entregar oficialmente las llaves del coche después de la Copa del Mundo.

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