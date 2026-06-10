Descubren un escorpión gigante de 415 millones de años en las Islas Británicas

Un nuevo descubrimiento que ha causado revuelo en el mundo científico se ha realizado en las Islas Británicas. Los expertos han estudiado los restos fosilizados de un escorpión gigante que vivió en la Tierra hace aproximadamente 415 millones de años.

Los científicos han nombrado a esta antigua criatura Praearcturus gigas y señalan que podría ser el escorpión más grande jamás identificado.

Según las investigaciones, sus pinzas alcanzaban hasta 16 centímetros y su cuerpo medía alrededor de un metro. Los rastros de esta criatura gigante se conservaron en la Formación de Arenisca de St Maughan, encontrada en la región de Powys en Gales y en las regiones de Herefordshire y Worcestershire en Inglaterra.

Lo más interesante es que este escorpión vivió durante el período Devónico temprano, hace 415 millones de años. Aunque los fósiles fueron identificados por primera vez en la década de 1870, su verdadera naturaleza siguió siendo un misterio durante mucho tiempo.

Inicialmente, los científicos incluso supusieron que estos restos pertenecían a un cangrejo gigante. Sin embargo, los estudios realizados mediante modernos escáneres CT y tecnologías de modelado 3D confirmaron que esta criatura era en realidad un escorpión.

Los investigadores creen que su tamaño podría estar relacionado con el hecho de que las condiciones ambientales y la competencia en la Tierra en ese momento aún no estaban completamente establecidas.

Este descubrimiento es de gran importancia no solo para la paleontología, sino también para comprender la evolución de la vida en la Tierra.