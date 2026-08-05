Se espera que el cohete de SpaceX se estrelle hoy contra la Luna: ¿qué ocurrirá?

Se espera que un fragmento de un cohete de SpaceX que se desplaza por el espacio desde el año pasado impacte hoy, 5 de agosto, contra la superficie de la Luna a gran velocidad. Así lo informó Reuters la agencia de noticias.

Según se informó, este objeto, de un tamaño cercano al de un autobús escolar, es la segunda etapa del cohete SpaceX Falcon 9 que en enero de 2025 llevó al espacio el módulo de aterrizaje lunar de la empresa Firefly Aerospace.

Según los expertos, se espera que el fragmento del cohete, con un peso de casi 4 toneladas, impacte contra la superficie lunar a las 02:35, hora del este de Estados Unidos (06:35 GMT), a una velocidad aproximada de 8.690 kilómetros por hora. La colisión podría levantar una gran cantidad de polvo de la superficie lunar. Este polvo podría iluminarse bajo los rayos del Sol, pero sería muy difícil observarlo a simple vista desde la Tierra.

Representantes de SpaceX señalaron que esta colisión no estaba prevista. Se calcula que el fragmento del cohete caerá en la zona del cráter Einstein, situado en la parte occidental de la Luna. Esta región no es bien visible desde la Tierra, por lo que la posibilidad de observar directamente el acontecimiento es limitada.

En las misiones habituales, la segunda etapa del cohete vuelve a entrar en la atmósfera terrestre y se quema, o es dirigida al océano, después de colocar la carga útil en la órbita prevista. Sin embargo, en esta ocasión la misión estaba dirigida hacia la Luna, por lo que requirió mucha más energía y la segunda etapa del cohete quedó en el espacio.

Los astrónomos determinaron solo a comienzos de este año que este fragmento del cohete, que se había quedado sin combustible y había perdido la capacidad de control, había entrado en una órbita que cruzaba la de la Luna.

Según Julianna Shayman, directora de los programas científicos de SpaceX para la NASA y del proyecto Dragon, la acción conjunta de la actividad solar y las fuerzas gravitacionales dirigió gradualmente el fragmento del cohete hacia la Luna.

Según Bill Gray, autor de programas astronómicos, este acontecimiento no representa un peligro grave para la humanidad. Sin embargo, demuestra la necesidad de prestar más atención al control de los desechos espaciales y a su eliminación segura.

Los impactos de desechos espaciales contra la Luna se observan muy pocas veces. Por ejemplo, en 2022, uno de los fragmentos de un cohete chino cayó sobre la superficie lunar. En 2009, científicos de la NASA dirigieron deliberadamente un fragmento de cohete hacia la Luna para estudiar su polvo y su estructura interna.

En los últimos años, varias misiones espaciales cuyo objetivo era realizar un aterrizaje suave en la Luna también terminaron en fracaso. Entre ellas, el aparato ruso « Luna-25 » en 2023, y las misiones india « Chandrayaan-2 » e israelí « Bereshit » se estrellaron contra la superficie lunar en 2019.

Según los expertos, este tipo de acontecimientos hará aún más urgente gestionar los desechos espaciales en las futuras misiones a la Luna y al espacio profundo.