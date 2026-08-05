Cannavaro responde a los rumores y revela el principal problema

El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, reaccionó a las informaciones según las cuales había abandonado al equipo después del Mundial para irse a descansar a Italia. El técnico italiano declaró que permaneció con los jugadores hasta el final del torneo y explicó que su siguiente viaje estuvo relacionado con el parón de la Superliga.

En una rueda de prensa celebrada el 5 de agosto en la Asociación de Fútbol de Uzbekistán, Cannavaro también señaló abiertamente el principal problema de la selección en el Mundial. En su opinión, los jugadores todavía no están completamente adaptados a jugar durante largos periodos a alta intensidad.

«No me fui antes de que terminara el Mundial»

Después de la Copa del Mundo, algunos medios informaron de que Cannavaro no regresaría a Taskent y que viajaría de Nueva York a Italia para pasar las vacaciones hasta septiembre.

En la rueda de prensa, el entrenador destacó que la cronología de los acontecimientos presentada en esas informaciones no era correcta.

«No es cierto que me fuera inmediatamente a Italia a descansar después del Mundial. Permanecí con la selección en el hotel de Nueva York hasta el final del torneo».

Cannavaro explicó que no abandonó la selección antes de que terminara la competición. Más tarde, aprovechando el parón de la Superliga uzbeka, regresó brevemente a su casa.

Después de la reanudación de los partidos del campeonato, regresó a Uzbekistán y continuó siguiendo el rendimiento de los futbolistas locales.

Los partidos de la Superliga siguen bajo control

Cannavaro indicó que el proceso de evaluación de candidatos para la selección no se había detenido. Según explicó, el cuerpo técnico sigue regularmente los partidos de la Superliga y analiza el estado físico y los movimientos de los jugadores durante los encuentros.

Este proceso es importante para la nueva etapa de la selección después del Mundial. La Copa del Mundo mostró que los futbolistas uzbekos deben mejorar no solo su calidad individual, sino también el ritmo de juego y la velocidad en la toma de decisiones.

Cannavaro recordó que ya había hablado de esta carencia varios meses antes del torneo.

El principal problema: mantener un ritmo alto

El técnico italiano volvió a subrayar que la mayor tarea de la selección es aumentar la intensidad de su juego.

«Siempre he dicho que los jugadores deben jugar a un ritmo alto. Ya sabía que el ritmo de los partidos sería muy elevado en el Mundial».

Según Cannavaro, al nivel de una Copa del Mundo, el rival concede al futbolista muy poco tiempo para controlar el balón, mirar a su alrededor y tomar una decisión. El equipo debe moverse rápido bajo presión y mantener el mismo ritmo durante todo el partido.

En las ruedas de prensa previas al Mundial también insistió en la necesidad de mejorar la preparación física y la intensidad. Cannavaro dijo entonces que no se podía vencer a rivales como Colombia y Portugal únicamente con técnica, y que los jugadores debían luchar hasta el final en cada situación.

El resultado del Mundial dejó el problema al descubierto

La selección de Uzbekistán no logró superar la fase de grupos en la primera Copa del Mundo de su historia. Después del torneo, Cannavaro reconoció que el nivel mundial era extremadamente exigente y que los pequeños errores podían influir decisivamente en el resultado.

La nueva declaración del entrenador demuestra que no intentó explicar las derrotas únicamente por la falta de experiencia. En su opinión, la principal diferencia se vio en la capacidad de los jugadores para actuar bajo mucha presión, mantener el ritmo y tomar decisiones correctas incluso cuando estaban cansados.

Cannavaro tampoco ocultó que ya había advertido de este riesgo:

«Quizá muchos pensaban que no tendríamos dificultades en el Mundial. Pero yo ya lo había advertido».

Ahora hacen falta resultados, no advertencias

El Mundial fue una gran experiencia para la selección de Uzbekistán. Sin embargo, en la siguiente etapa no bastará con concluir que «el ritmo era muy alto».

El cuerpo técnico deberá mejorar la preparación física de los jugadores del campeonato local, formar una plantilla capaz de jugar con alta intensidad y corregir las carencias observadas en el Mundial.

Las palabras de Cannavaro en la rueda de prensa dejaron algo claro: cerró los rumores sobre su marcha, pero no ocultó el principal problema del equipo. Ahora la cuestión clave es cuánto tiempo y qué decisiones serán necesarios para resolverlo. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!