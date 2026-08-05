Chocolate y alegría: Edit Xill, de 106 años, revela el secreto de su longevidad

Cuando le preguntan a Edit Xill, una británica de 106 años, cuál es el secreto de su longevidad, responde de forma muy sencilla. Según ella, vivir de manera independiente, comer chocolate y encontrar tiempo para celebrar la ayudaron a disfrutar de la vida.

Nacida en 1919, Edit fue testigo de muchos acontecimientos históricos importantes, incluida la Segunda Guerra Mundial y el periodo posterior. Aun así, considera que una de las claves de la longevidad es valorar las pequeñas alegrías de la vida cotidiana.

Los consejos de Edit se difundieron ampliamente en las redes sociales y llamaron la atención de muchas personas. En su opinión, no siempre hacen falta rutinas complejas para vivir feliz. A veces, el buen humor, la independencia y un dulce favorito son suficientes.