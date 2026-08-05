Chocolate y alegría: Edit Xill, de 106 años, revela el secreto de su longevidad

·48·Mundo
Chocolate y alegría: Edit Xill, de 106 años, revela el secreto de su longevidad

Cuando le preguntan a Edit Xill, una británica de 106 años, cuál es el secreto de su longevidad, responde de forma muy sencilla. Según ella, vivir de manera independiente, comer chocolate y encontrar tiempo para celebrar la ayudaron a disfrutar de la vida.

Nacida en 1919, Edit fue testigo de muchos acontecimientos históricos importantes, incluida la Segunda Guerra Mundial y el periodo posterior. Aun así, considera que una de las claves de la longevidad es valorar las pequeñas alegrías de la vida cotidiana.

Los consejos de Edit se difundieron ampliamente en las redes sociales y llamaron la atención de muchas personas. En su opinión, no siempre hacen falta rutinas complejas para vivir feliz. A veces, el buen humor, la independencia y un dulce favorito son suficientes.

Edith Hill
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un peligroso tiburón tigre, inesperado para los científicos, aparece en una nueva regiónUn peligroso tiburón tigre, inesperado para los científicos, aparece en una nueva regiónHoy, 13:59Se espera que el cohete de SpaceX se estrelle hoy contra la Luna: ¿qué ocurrirá?Se espera que el cohete de SpaceX se estrelle hoy contra la Luna: ¿qué ocurrirá?Hoy, 13:40La foto de Cristiano Ronaldo con sus lujosos coches llamó la atención de todosLa foto de Cristiano Ronaldo con sus lujosos coches llamó la atención de todosHoy, 13:30Los misiles estadounidenses de ataque de precisión están casi agotadosLos misiles estadounidenses de ataque de precisión están casi agotadosHoy, 12:16¿Quién gana más en el mundo: las mujeres o los hombres?¿Quién gana más en el mundo: las mujeres o los hombres?Hoy, 11:23En Japón, un hombre intentó atacar a policías con un objeto metálicoEn Japón, un hombre intentó atacar a policías con un objeto metálicoHoy, 11:04
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes