El filántropo enmascarado está cambiando la vida de cientos de personas

·30·Mundo
El filántropo enmascarado está cambiando la vida de cientos de personas

Las historias sobre una persona anónima que realiza obras de caridad detrás de una máscara están conmoviendo a muchos en las redes sociales. Sin revelar su identidad, brinda un gran apoyo a familias en situaciones graves y a personas necesitadas.

Su camino hacia la caridad comenzó después de una difícil prueba en su vida. Cuando su padre sufrió un derrame cerebral, le enseñó a moverse de nuevo y a retomar su vida. Durante ese periodo, ayudar a los demás se convirtió en su objetivo principal.

Desde entonces, paga costosos tratamientos médicos, regala viviendas a familias necesitadas y apoya a personas en situaciones difíciles.

Sus videos acumulan millones de visitas en Internet. Sin embargo, el filántropo sigue ocultando su rostro. En su opinión, la verdadera bondad debe realizarse sin alardes ni ostentación.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La acción de un periodista para una foto con Shakira hace reír a InternetLa acción de un periodista para una foto con Shakira hace reír a InternetHoy, 11:56El Primer Ministro de Pakistán dice que EE. UU. e Irán están cerca de un acuerdoEl Primer Ministro de Pakistán dice que EE. UU. e Irán están cerca de un acuerdoHoy, 11:51Adam Kadyrov condecorado como 'Héroe de Chechenia' por segunda vezAdam Kadyrov condecorado como 'Héroe de Chechenia' por segunda vezHoy, 07:21Se espera una conexión ferroviaria entre Arabia Saudita y Turquía en tres añosSe espera una conexión ferroviaria entre Arabia Saudita y Turquía en tres añosHoy, 04:26Elon Musk se convierte en el primer trillonario del mundoElon Musk se convierte en el primer trillonario del mundoHoy, 03:13Danza con una 'chaqueta en percha' — una actuación que sorprendió al público (video)Danza con una 'chaqueta en percha' — una actuación que sorprendió al público (video)Hoy, 00:00
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal