Arsenal cierra el fichaje de Bruno Guimarães por 75 millones de libras

Así lo informa Goal.com, que da cuenta de ello.

Según la BBC, el futbolista de 28 años se despidió entre lágrimas de sus compañeros y del personal del club durante la concentración de pretemporada del Newcastle United en España. Newcastle United no tenía intención de vender a su jugador franquicia, pero las circunstancias le obligaron a aceptar el acuerdo.

Explicaciones de la directiva y detalles del fichaje

El director deportivo del Newcastle, Ross Wilson, declaró que el fichaje de Bruno Guimarães no formaba parte de los planes del club para el verano. Sin embargo, después de que el futbolista, visiblemente emocionado, expresara abiertamente su deseo de abandonar el equipo, la directiva se vio obligada a cambiar de decisión.

«Bruno nos dijo que quería marcharse con mucho respeto hacia nosotros, pero también bajo una gran carga emocional. No se resolvió simplemente por su deseo, pero cuando se alcanzó una determinada cifra tuvimos que adaptarnos a la situación», afirmó Wilson.

El director ejecutivo David Hopkinson confirmó que el Arsenal había ofrecido inicialmente una cantidad inferior por el jugador, pero que finalmente el club alcanzó un precio que cumplía sus exigencias económicas. Según sus palabras, se trata de la cifra de traspaso más alta registrada para un futbolista de esa edad y posición.

Otra pérdida para el Newcastle

Este fichaje convierte a Bruno Guimarães en el cuarto jugador importante que abandona el Newcastle United en el último año. Recordemos que Sandro Tonali se marchó al Tottenham, Anthony Gordon al Barcelona y que el verano pasado Alexander Isak puso rumbo al Liverpool.

Según los especialistas, con este acuerdo el Arsenal no solo incorpora a un jugador de gran nivel, sino también a un líder con mucha experiencia tanto sobre el terreno de juego como en el vestuario. Las condiciones del contrato y los aspectos económicos han satisfecho a ambas partes.