El Chelsea reducirá drásticamente su plantilla: Xabi Alonso se despide de 16 jugadores

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El Chelsea reducirá drásticamente su plantilla: Xabi Alonso se despide de 16 jugadores

El Chelsea inglés afronta un grave problema de plantilla antes de la temporada 2026/2027: a 25 días del cierre del mercado de fichajes de verano, el primer equipo cuenta ya con 41 jugadores. El nuevo entrenador de los Blues, Xabi Alonso, tiene una enorme tarea por delante: renovar el equipo por completo y desprenderse de los futbolistas sobrantes. Así lo informa Goal.com en un reporte.

El hecho de que el Chelsea no participe en competiciones europeas esta temporada hace aún más difícil gestionar una plantilla que ya es demasiado amplia. Por ello, la directiva y el cuerpo técnico planean ajustar el grupo en las próximas semanas mediante la venta o cesión de varios jugadores.

Planes para optimizar la plantilla

En los últimos años, este tipo de situaciones se ha vuelto habitual en Stamford Bridge. Aunque las reglas de la Premier League ofrecen excepciones especiales para los jugadores menores de 21 años y los canteranos del club, facilitando su inscripción, los especialistas consideran que trabajar con tantos futbolistas afectaría negativamente a la estabilidad del equipo.

Según la BBC, el entrenador español Xabi Alonso pretende reducir la plantilla del primer equipo a 25 jugadores. Esto significa que nada menos que 16 futbolistas deberán abandonar el equipo o marcharse a otros clubes antes de comienzos de septiembre.

Las nuevas reglas y la solución al problema

Cabe recordar que el Chelsea ya tuvo dificultades en el pasado con jugadores como Raheem Sterling y Axel Disasi, quienes entrenaban al margen del primer equipo en un grupo conocido públicamente como el “grupo de los descartados”. Posteriormente, la FIFA prohibió oficialmente esta práctica.

Actualmente, los grandes clubes del mundo se ven obligados a resolver este tipo de situaciones únicamente mediante la venta directa o la cesión de los jugadores. El cuerpo técnico dirigido por Xabi Alonso también deberá actuar dentro de estas normas para crear un ambiente de competencia saludable en el equipo antes del inicio de la temporada.

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