Un osezno se convierte en la nueva estrella de Reels

Uno de los oseznos criados por una familia residente en Estados Unidos se ha convertido en una auténtica estrella de las redes sociales. En un video difundido en Internet, el osezno aparece nadando tranquilamente en la piscina del patio y jugando alegremente con una muñeca sirena.

Al parecer, la familia cuida de varios osos. En el amplio patio han instalado una piscina, diversos juguetes y un espacio especial para que descansen. Los videos de su vida cotidiana se publican periódicamente en las redes sociales.

Estas escenas tan divertidas captaron en poco tiempo la atención de millones de usuarios y se difundieron ampliamente en Reels. En los comentarios, muchos internautas elogian las travesuras y los adorables movimientos del osezno, al que describen como el nuevo favorito de Internet.