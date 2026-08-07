Andrea Cambiaso habla sobre los rumores de traspaso y sus objetivos en la Juventus

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Andrea Cambiaso habla sobre los rumores de traspaso y sus objetivos en la Juventus

En Perth, Australia, el defensa de la Juventus Andrea Cambiaso participó en una rueda de prensa antes del próximo amistoso del derbi de Italia. Según TuttoJuve.com, el jugador compartió sus impresiones sobre la pretemporada del equipo, los rumores del mercado de fichajes y el próximo partido contra el Inter. Goal.com informa de ello.

Según Cambiaso, todos los partidos entre el Inter y la Juventus despiertan siempre una atención y un interés especiales. Aunque este enfrentamiento será amistoso, se espera una gran rivalidad y un ritmo intenso sobre el terreno de juego. El jugador afirmó que el equipo lo dará todo para ofrecer un partido a la altura de sus aficionados.

El defensa también destacó la importancia de comenzar la temporada bajo las órdenes del entrenador principal. Según explicó, con el paso del tiempo los jugadores asimilan cada vez mejor las ideas y los conceptos tácticos del técnico. A pesar de los largos desplazamientos y el cansancio, el equipo trabaja con gran entusiasmo en los entrenamientos.

Rumores de traspaso y posiciones

Al comentar las distintas informaciones publicadas durante el mercado de fichajes de verano, Cambiaso señaló que estas situaciones forman parte inseparable del fútbol moderno y que los jugadores ya están acostumbrados a ellas. También aseguró sentirse orgulloso de defender a la Juventus y de centrar toda su atención en sus responsabilidades con el club.

El jugador afirmó que no importa en qué banda juegue y añadió que está preparado para ayudar al equipo en cualquier posición. Recordando que también actuó como lateral derecho en temporadas anteriores, señaló que intenta darlo todo allí donde lo coloque el entrenador.

Al referirse al final de la temporada pasada, Cambiaso reconoció que los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas y que esa situación no puede olvidarse. Los errores cometidos y las carencias mostradas el año pasado deben servir de lección adicional para el equipo y ser la base para trabajar más duro y seguir avanzando la próxima temporada.

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