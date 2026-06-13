En el escenario político mundial, las relaciones diplomáticas y militares entre EE. UU. e Irán siguen siendo el centro de atención. Teherán teme que la Casa Blanca pueda incautar o retirar por la fuerza sus activos nucleares estratégicos. Por ello, Irán ha comenzado a reforzar sus instalaciones secretas, donde se esconden reservas de uranio enriquecido cercano al grado militar, con medidas de defensa adicionales.

El famoso canal estadounidense CNN informó, citando fuentes fiables, que en las últimas semanas el ejército iraní ha volado deliberadamente varios pasajes y túneles subterráneos estratégicos y ha minado completamente sus entradas.

Media tonelada de uranio enriquecido escondida bajo tierra

Según los análisis, estas medidas de seguridad drásticas tomadas por Teherán hacen casi imposible acceder a la gran cantidad de uranio altamente enriquecido, estimada en media tonelada. Ahora, extraer estos materiales estratégicos del subsuelo requeriría trabajos de ingeniería complejos y el desminado de la zona.

Sin embargo, los observadores creen que este paso podría afectar negativamente a las negociaciones de paz entre Washington y Teherán. El presidente estadounidense Donald Trump había establecido como condición principal para el éxito de las conversaciones que Irán retirara o destruyera por completo su uranio enriquecido.

A través de la tabla analítica a continuación, puede conocer las disputas nucleares y el estado actual de las instalaciones:

Estado preocupado Cantidad de uranio enriquecido Complejo principal de almacenamiento Factor de destrucción de la instalación Condición principal del presidente de EE. UU. Estado actual de las negociaciones República Islámica de Irán Aproximadamente media tonelada

(Altamente enriquecido) Complejo nuclear de Isfahán

(Bajo túneles colapsados) Ataques militares de Israel y EE. UU. en junio de 2025 Retirar el uranio del país o destruirlo por completo En curso, pero las declaraciones sobre las condiciones difieren

Secretos bajo las ruinas de Isfahán

Según círculos políticos internacionales y servicios de inteligencia, la mayor parte de estas reservas de uranio se mantiene en los túneles subterráneos colapsados del famoso complejo nuclear de Isfahán.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aclaró que estas valiosas reservas nucleares quedaron bajo los escombros de las instalaciones destruidas por ataques de misiles de Israel y EE. UU. en junio de 2025.

Perspectivas de futuro: Actualmente, los diálogos diplomáticos entre bambalinas continúan. Sin embargo, respecto a los puntos de un futuro acuerdo histórico, tanto Washington como Teherán siguen emitiendo declaraciones oficiales contradictorias.

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