Un alimento «parecido al cabello»: una inusual delicia en China causa asombro

En China, un producto inusual que se parece al cabello humano — fat choy se está volviendo cada vez más popular. Este extraño plato está despertando el interés de muchos turistas y usuarios de Internet.

En realidad, el fat choy es una cianobacteria comestible que crece en cuerpos de agua en regiones desérticas. En estado seco, se asemeja a largos y finos filamentos negros, y es precisamente esta apariencia la que sorprende a muchos.

Por lo general, el fat choy se añade a varias sopas y, una vez ablandado en agua, adquiere una textura similar a la de los fideos. Algunos cafés y vendedores de comida callejera también lo saltean con especias y lo sirven como plato independiente.

Curiosamente, los turistas que ven este producto por primera vez a menudo lo confunden con cabello real y se sorprenden. Sin embargo, el fat choy es uno de los platos favoritos de los lugareños, valorado por su sabor único.