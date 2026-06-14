Un alimento «parecido al cabello»: una inusual delicia en China causa asombro

·46·Mundo
Un alimento «parecido al cabello»: una inusual delicia en China causa asombro

En China, un producto inusual que se parece al cabello humano — fat choy se está volviendo cada vez más popular. Este extraño plato está despertando el interés de muchos turistas y usuarios de Internet.

En realidad, el fat choy es una cianobacteria comestible que crece en cuerpos de agua en regiones desérticas. En estado seco, se asemeja a largos y finos filamentos negros, y es precisamente esta apariencia la que sorprende a muchos.

Por lo general, el fat choy se añade a varias sopas y, una vez ablandado en agua, adquiere una textura similar a la de los fideos. Algunos cafés y vendedores de comida callejera también lo saltean con especias y lo sirven como plato independiente.

Curiosamente, los turistas que ven este producto por primera vez a menudo lo confunden con cabello real y se sorprenden. Sin embargo, el fat choy es uno de los platos favoritos de los lugareños, valorado por su sabor único.

ChinaFat ChoyDelicias CulinariasComida InusualGastronomía
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las negociaciones entre EE. UU. e Irán preocupan a IsraelLas negociaciones entre EE. UU. e Irán preocupan a IsraelHoy, 07:48En China, los robots piden dinero y mendiganEn China, los robots piden dinero y mendiganHoy, 05:17Detenido un piloto que voló durante 17 años con un diploma falsoDetenido un piloto que voló durante 17 años con un diploma falsoHoy, 05:02Científicos asombrados: Descubierta una enorme estructura misteriosa bajo el hielo de la AntártidaCientíficos asombrados: Descubierta una enorme estructura misteriosa bajo el hielo de la AntártidaHoy, 20:42Acuerdo de paz Irán-EE. UU.: ¿está cerca el fin de la guerra?Acuerdo de paz Irán-EE. UU.: ¿está cerca el fin de la guerra?Hoy, 20:22Irán fortifica sus instalaciones nucleares por temor a una incautación de EE. UU.Irán fortifica sus instalaciones nucleares por temor a una incautación de EE. UU.Ayer, 17:20
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal