El presidente turco acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado entre EE. UU. e Irán

·29·Mundo
El presidente turco acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado entre EE. UU. e Irán

El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, acogió con satisfacción el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

Destacó que este acuerdo es un paso necesario para garantizar la paz y la seguridad en la región.

Erdoğan señaló la importancia de abstenerse de declaraciones, provocaciones y acciones que pudieran aumentar las tensiones en vísperas de la firma del acuerdo.

El líder turco elogió los esfuerzos de mediación de Pakistán y expresó su gratitud a los líderes de Estados Unidos e Irán.

También destacó especialmente el apoyo de Catar y Arabia Saudita a las iniciativas diplomáticas.

Recep Tayyip ErdoğanTurquíaEE. UU.IránPakistán
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Helicópteros chocan en Brasil: Oliver Tree fallecidoHelicópteros chocan en Brasil: Oliver Tree fallecidoHoy, 08:39Un burro en parapente: un video causa revuelo en las redes socialesUn burro en parapente: un video causa revuelo en las redes socialesHoy, 08:30¿Quiere Suiza limitar su población a 10 millones?¿Quiere Suiza limitar su población a 10 millones?Hoy, 07:12Un fenómeno inusual: ¡Este pez no nada, se sostiene en el fondo del océano como un trípode!Un fenómeno inusual: ¡Este pez no nada, se sostiene en el fondo del océano como un trípode!Hoy, 00:12Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animalesUn proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animalesHoy, 00:06Nuevas restricciones estrictas para las mujeres en AfganistánNuevas restricciones estrictas para las mujeres en AfganistánHoy, 20:55
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal