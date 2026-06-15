El presidente turco acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado entre EE. UU. e Irán

El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, acogió con satisfacción el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

Destacó que este acuerdo es un paso necesario para garantizar la paz y la seguridad en la región.

Erdoğan señaló la importancia de abstenerse de declaraciones, provocaciones y acciones que pudieran aumentar las tensiones en vísperas de la firma del acuerdo.

El líder turco elogió los esfuerzos de mediación de Pakistán y expresó su gratitud a los líderes de Estados Unidos e Irán.

También destacó especialmente el apoyo de Catar y Arabia Saudita a las iniciativas diplomáticas.