Horripilante hallazgo en Polonia: identifican restos de 32 fetos

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Horripilante hallazgo en Polonia: identifican restos de 32 fetos

Un hecho impactante ha ocurrido en Polonia. Durante trabajos de construcción en el pueblo de Luturij, cerca de la ciudad de Jeszuv, se encontraron los restos de 32 fetos.

Se informó que el terreno estaba siendo preparado para la construcción de un nuevo complejo residencial. Este hallazgo durante las excavaciones atrajo inmediatamente la atención de las autoridades.

Actualmente se han iniciado las diligencias de investigación. Magdalena, una médica patóloga de 57 años, ha sido detenida como sospechosa. La fiscalía informó que podría ser acusada de "profanación de restos humanos" y "almacenamiento de materiales médicos en un lugar no autorizado".

Los expertos están realizando peritajes para determinar las causas de la situación y estudiar el origen de los restos. Este suceso ha provocado serios debates en la sociedad polaca.

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