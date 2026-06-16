« El niño buscado estaba en este coche » — Incidente inesperado en Turquía

En Turquía, un niño de 5 años entró en el maletero del coche nuevo de su padre y quedó accidentalmente encerrado.

Al no encontrar a su hijo, los padres subieron precisamente a ese coche y comenzaron a buscarlo por las calles.

Después de un tiempo, se escucharon ruidos provenientes del interior del vehículo y se descubrió que el niño estaba en el maletero.

Los rescatistas desmontaron el asiento trasero del coche y sacaron al niño sano y salvo.