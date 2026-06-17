Heroísmo real: una madre sufrió quemaduras del 93 % al rescatar a sus 6 hijos de una casa en llamas

En septiembre de 2019, una mujer que se quedó sola en casa con sus seis hijos enfrentó la prueba más difícil de su vida. En pocos minutos, su hogar quedó envuelto en un fuerte incendio.

Podría haber salido a un lugar seguro. Pero la madre no abandonó a sus hijos. Entró repetidamente entre el humo espeso y el fuego, rescatando a un niño cada vez.

Este acto de valentía tuvo un costo muy alto. La mujer sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo y fue tratada en el hospital durante mucho tiempo.

Sin embargo, al recuperar la conciencia, no preguntó por su propio estado, sino que primero preguntó por sus hijos: «¿Están vivos mis hijos?»

Logró salvar a todos sus hijos. A veces, el verdadero heroísmo no se manifiesta en grandes palabras, sino en una madre que arriesga su vida por sus hijos.