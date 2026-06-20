El « novio sin cabeza » de una bloguera brasileña rompe internet

La creadora de contenido brasileña Petti Kris se ha convertido en el centro de atención en las redes sociales por su método inusual de mantener su vida privada en secreto.

En sus fotos románticas, no oculta el rostro de su novio con un simple emoji o pegatina. Al contrario, borra completamente la parte de la cabeza en las fotografías. Como resultado, en las imágenes aparece el cuerpo del chico, pero parece no tener cabeza.

Este estilo ha provocado diversas opiniones entre los usuarios. Algunos lo califican como una forma creativa de proteger la privacidad, mientras que otros comentan en broma: «hay amor, pero no hay cabeza».

Las fotos de Petti Kris se difundieron rápidamente y comenzaron a ser discutidas en numerosas páginas. Algunos usuarios incluso sugieren que esto podría convertirse en una nueva tendencia de internet.