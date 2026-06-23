Hallan el cuerpo de un héroe de 8 años que intentó salvar a su amigo

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Hallan el cuerpo de un héroe de 8 años que intentó salvar a su amigo

En la República de Ingusetia, Rusia, el cuerpo de Khizir Derbichev, de 8 años, quien desapareció en la corriente de un río, fue hallado tras ocho días de búsqueda.

Se informó que el cuerpo del niño fue localizado la noche del 22 de junio. Posteriormente, los servicios de rescate anunciaron la conclusión de la operación. Ese mismo día, Khizir fue conducido a su última morada en presencia de miles de personas.

El trágico suceso ocurrió el 15 de junio en el río Sunja. Mientras Khizir pasaba el tiempo a la orilla del río con dos amigos, uno de ellos, Adam, cayó al agua y quedó atrapado entre las ramas de un árbol. Al ver la situación, Khizir entró al agua para salvar a su amigo, pero la fuerte corriente se lo llevó.

El tercer niño avisó inmediatamente a los adultos. Como resultado, Adam fue rescatado, pero Khizir ya había sido arrastrado por la corriente.

El incidente fue ampliamente discutido en las redes sociales. Muchos usuarios llamaron a Khizir «pequeño héroe», elogiando su valentía. Se supo que, apresurado por salvar a su amigo, dijo las palabras: «Somos hombres, debemos salvarlo».

Además de los rescatistas, residentes locales y voluntarios, miles de personas provenientes de repúblicas vecinas se sumaron a la búsqueda. Las riberas del río Sunja y las áreas circundantes fueron revisadas minuciosamente durante varios días.

El proceso de búsqueda se vio complicado por las fuertes lluvias y el alto nivel del agua en el río. A pesar de ello, miles de personas participaron en las labores con la esperanza de encontrar a Khizir.

La valentía de Khizir Derbichev es valorada por muchos como un verdadero ejemplo de heroísmo.

IngusetiaRusiaKhizir DerbichevSunzha
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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