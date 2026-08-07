Derby d'Italia: Kerim Alajbegovic podría debutar con la Juventus

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Derby d'Italia: Kerim Alajbegovic podría debutar con la Juventus

Los clubes italianos de fútbol se enfrentarán en Perth como parte de su preparación de pretemporada. Este duelo tiene un significado especial para los aficionados, que esperan ver en el campo a Kerim Alajbegovic, el nuevo talento del equipo turinés. Según Sky, el joven bosnio podría comenzar como titular o entrar desde el banquillo para demostrar su calidad. Goal.com informa de esta noticia.

Según los informes, el prometedor extremo nacido en 2007 llegó a la Juventus por 30 millones de euros, con gastos adicionales y bonificaciones incluidos en el acuerdo. Se espera que el entrenador Luciano Spalletti utilice su habitual esquema 4-2-3-1 en el próximo partido. También se prevén varios cambios en el equipo que derrotó al Chelsea en el encuentro anterior.

Cambios en el once y planes tácticos

Según la alineación probable, Miguel Di Gregorio ocupará la portería. En defensa, Pierre Kalulu y Andrea Cambiaso actuarían por las bandas, mientras que Bremer y Teun Koopmeiners formarían la pareja de centrales. Manuel Locatelli y Douglas Luiz ocuparían la zona de pivote en el centro del campo.

En ataque, se espera que el joven talento Kerim Alajbegovic esté acompañado por Weston McKennie y Francisco Conceição. En la posición de delantero centro, Jonathan David parte con ventaja para ser titular en su competencia con Randal Kolo Muani. Estos cambios son un paso importante para que el entrenador pruebe sus nuevas ideas.

Las declaraciones de Sergej Barbarez

El seleccionador de Bosnia y Herzegovina, Sergej Barbarez, valoró muy positivamente el traspaso del joven futbolista en una entrevista con la Gazzetta dello Sport. Según sus palabras, fichar por un club de primer nivel como la Juventus es un gran logro en la carrera del jugador y una justa recompensa por su trabajo.

Barbarez declaró lo siguiente:

  • Kerim es considerado uno de los jóvenes jugadores más talentosos de nuestro país.
  • Tiene una técnica extraordinaria, mucha confianza con el balón y la mentalidad necesaria para convertirse en campeón.
  • Su principal virtud es su enorme deseo de aprender y mejorar cada día.
Según el seleccionador, debido a su juventud, el futbolista debe tener paciencia y trabajar de forma constante. Si mantiene la calma y la concentración, no hay duda de que Kerim se convertirá en un jugador indispensable para Luciano Spalletti.

JuventusInterKerim AlajbegovicLuciano SpallettiSerie A
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