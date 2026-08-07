El fabricante de ordenadores modulares anuncia una filtración de datos

La empresa Framework, conocida por sus portátiles modulares y fáciles de reparar, advirtió a todos sus clientes de que se había producido un incidente de seguridad y que se habían robado datos personales. Este incidente cibernético reavivó las preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios y la fiabilidad de los servicios de terceros en el mercado tecnológico. Sobre el caso, Techcrunch.com informa lo siguiente.

Según informó TechCrunch, el jueves varios clientes escribieron en las redes sociales sobre una notificación especial enviada por la empresa. Erik Schumacher, representante de Framework, confirmó que la filtración de datos había afectado a «todos los clientes», pero se negó a revelar el número exacto de personas afectadas. Aunque los productos de la marca son relativamente especializados y están dirigidos a un público reducido, los analistas estiman que la empresa ya ha vendido cientos de miles de dispositivos.

Causas y consecuencias del ciberataque

Según la notificación enviada a los clientes, el incidente se debió a un problema en la infraestructura cloud de Metabase , el proveedor de análisis empresarial utilizado por Framework. En su blog oficial, Metabase informó de que el ciberataque se llevó a cabo mediante una vulnerabilidad de seguridad desconocida, es decir, un fallo «zero-day». Los piratas informáticos aprovecharon esta vulnerabilidad para acceder a las bases de datos de clientes alojadas en servidores cloud.

Una investigación interna realizada por la empresa determinó que los atacantes habían obtenido los nombres, las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono y las direcciones físicas de los clientes. Sin embargo, la dirección de Framework subrayó que los datos de las tarjetas bancarias y las credenciales de pago de los clientes estaban almacenados de forma segura y no se habían visto afectados.

La seguridad de la cadena de suministro

Este caso demuestra hasta qué punto pueden ser vulnerables los servicios de terceros y el software que utilizan las empresas tecnológicas modernas. Muchas empresas grandes y medianas dependen de plataformas cloud especializadas para gestionar sus datos, y este tipo de ciberataques en cadena puede afectar a millones de usuarios finales.

Actualmente, los expertos en ciberseguridad recomiendan a las empresas controlar con mayor rigor la seguridad de la cadena de suministro. Framework declaró que está adoptando medidas de seguridad adicionales ante la situación, pero recordó a los clientes afectados que deben utilizar sus datos personales con precaución.