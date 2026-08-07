La promesa del Real Madrid Franco Mastantuono ficha por la Fiorentina

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La promesa del Real Madrid Franco Mastantuono ficha por la Fiorentina

Uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol mundial, Franco Mastantuono continuará su carrera en la Serie A italiana. Según informó Goal.com, la Fiorentina confirmó oficialmente la llegada del centrocampista del Real Madrid cedido por una temporada. Este fichaje se considera un paso importante para acelerar aún más el desarrollo del talento argentino en Europa. Sobre ello, Goal.com informa .

Según el comunicado oficial difundido el viernes por el club italiano, el acuerdo es exclusivamente temporal. Las condiciones del contrato no contemplan una opción ni una obligación de compra por el jugador. Los rumores publicados por la prensa sobre una posible ampliación automática del préstamo si la Fiorentina se clasificaba para competiciones europeas no fueron confirmados y quedaron desmentidos. De este modo, el joven futbolista podrá acumular minutos de forma regular con el primer equipo en Italia.

La irrupción europea del canterano de River Plate

El año pasado, Franco Mastantuono llegó al Real Madrid procedente de River Plate por 45 millones de euros y rápidamente llamó la atención con sus brillantes actuaciones. Producto del fútbol argentino, el mediapunta de 18 años debutó como profesional con tan solo 16. Con su club de formación disputó 64 partidos oficiales, marcó 10 goles y mostró un potencial enorme para su edad.

Su talento no se limitó al ámbito de los clubes. Mastantuono se convirtió en el jugador más joven de la historia en disputar un partido con la selección argentina. El centrocampista debutó bajo las órdenes de Lionel Scaloni con 17 años y 296 días, superando el récord de Adolfo Heizinger, vigente durante casi un siglo. Una nueva prueba de la singularidad de su talento.

La experiencia adquirida en Madrid y el futuro en Florencia

En su primera temporada con el Real Madrid, Mastantuono llegó a disputar 35 partidos en todas las competiciones, pese a la enorme competencia en la plantilla repleta de estrellas del conjunto blanco. Además, jugó ocho encuentros de la Liga de Campeones, adquiriendo una valiosa experiencia en la competición más prestigiosa de Europa. Aun así, los dirigentes madridistas consideraron preferible que jugara con regularidad en la Serie A en lugar de permanecer en el banquillo.

El joven jugador, que se dirigirá al estadio Artemio Franchi, tendrá la oportunidad de adaptarse a las altas exigencias del campeonato italiano y seguir desarrollando sus cualidades. El Real Madrid ya ha utilizado métodos similares y probados para hacer crecer a sus jóvenes talentos, algo que también debería beneficiar su futuro.

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