Un accidente en China sorprende: un coche queda suspendido en una pared rocosa

En Chongqing, China, un coche blanco quedó suspendido en una pared rocosa cerca de la entrada de un túnel después de que su conductor perdiera el control. Esta insólita situación de «aparcamiento» llamó la atención en las redes sociales y de la policía.

Las imágenes de una cámara de tráfico muestran cómo un coche blanco se salió de la carretera y quedó atrapado entre una pared rocosa y unos árboles, cerca de la entrada del túnel. Tras abandonar la calzada, el vehículo subió por la pared rocosa y quedó encajado entre los árboles y una caja de distribución eléctrica.

Para rescatar al conductor de forma segura, los bomberos que acudieron al lugar utilizaron una escalera especial. Lograron bajarlo cuidadosamente del coche.

La policía investiga actualmente las causas y todas las circunstancias del accidente de tráfico.