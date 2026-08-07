Declaración de Dmytro Kuleba: los ucranianos deben prepararse para un periodo difícil

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Declaración de Dmytro Kuleba: los ucranianos deben prepararse para un periodo difícil

El exministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, advirtió a la población de que el país afronta un periodo difícil y complejo. Según afirmó, Rusia podría intensificar aún más los ataques con misiles y bombas aéreas contra Kyiv y otras grandes localidades.

En una declaración al medio ucraniano «Obozrevatel», el exministro subrayó que la guerra no terminará pronto y que el camino hacia la paz será muy largo y difícil.

«La guerra no terminará pronto»: los ucranianos deben prepararse para un periodo difícil

Según Dmytro Kuleba, la situación en el frente y las acciones del enemigo no indican que la guerra vaya a detenerse pronto:

«Los ucranianos deben prepararse a conciencia para un periodo difícil y lleno de pruebas. Rusia continuará con su táctica de atacar Kyiv y otras zonas habitadas. El camino hacia la paz será muy largo», — subrayó Kuleba.

Los ataques con bombas aéreas en Sumy se cuadruplicaron

La declaración del exministro también queda respaldada por las cifras reales sobre el terreno. Volodymyr Babich, primer adjunto del jefe de la Administración Militar de la región de Sumy, informó que Rusia ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos la intensidad de sus ataques contra la capital regional con bombas aéreas guiadas (KAB).

La dinámica de los ataques cambió de la siguiente manera:

  • En junio: La ciudad recibía una media de 1 bomba aérea al día;

  • En julio: La cifra diaria llegó a 2 bombas;

  • Actualmente: Se lanzan una media de hasta 4 bombas aéreas al día.

La intensificación de estos ataques demuestra la gravedad de las advertencias del exministro.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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