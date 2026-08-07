La fuente de ingresos que nadie esperaba: gana millones con los chismes

Una mujer de 67 años que vive en Colombia convirtió los simples chismes en un negocio único, provocando un amplio debate en las redes sociales.

Según se informa, cada mañana sale frente a su casa, escucha atentamente las conversaciones entre los vecinos y anota lo que oye en un cuaderno especial. También recopila fotografías de los habitantes del barrio y elabora esquemas que muestran qué relación tiene cada persona con las demás.

Al parecer, la mujer cobra entre 15.000 y 30.000 pesos colombianos por los rumores más recientes, y pide aún más por la información valiosa.

Lo curioso es que, en muchos casos, la gente no le compra información, sino que le ofrece más dinero para que no la revele. Por ejemplo, se dice que un hombre le pagó cerca de 2,5 millones de pesos colombianos para que no contara a su esposa que le había sido infiel.

Esta historia despertó un gran interés en las redes sociales y ha recibido opiniones diversas por parte de los usuarios. Algunos la consideran una idea de negocio poco convencional.