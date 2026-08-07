Visita a BelOMO: los secretos de los potentes prismáticos de la OTAN entregados a Lukashenko

Foto: « Pul Pervogo »

El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, recibió un regalo inesperado e interesante durante su visita a la sociedad anónima abierta «Zenit-BelOMO». Al jefe de Estado le entregaron unos modernos prismáticos fabricados por especialistas locales en óptica conforme a las normas de la OTAN.

Así lo informó el canal de Telegram «Pul Pervogo», cercano al servicio de prensa del líder bielorruso.

Impermeables, antivaho y con un aumento de 7 veces

Durante la entrega del regalo, Aleksandr Moroz, director general de la sociedad gestora del holding «BelOMO», destacó las características técnicas particulares y superiores del producto:

«Como recuerdo de su visita a los especialistas bielorrusos en óptica, le entregamos estos prismáticos. Están fabricados conforme a las normas de la OTAN. El interior está lleno de gas y son impermeables: resisten una inmersión de hasta 5 metros de profundidad. Las lentes no se empañan cuando cambia la temperatura, los ejes ópticos se ajustan bien de menos 3 a más 3 y no requieren un ajuste dióptrico adicional; es decir, no hay que girar nada», — declaró el responsable de la empresa.

También destacó que los prismáticos son muy resistentes y capaces de ampliar la imagen hasta 7 veces — señaló.

«Hoy mismo los probaremos en helicóptero»

Aleksandr Lukashenko respondió al regalo con una broma llena de insinuaciones:

«Hoy mismo los probaremos. Yo tengo mi propio inspector», — declaró el presidente bielorruso.

Con estas palabras, Lukashenko aludió a su costumbre de observar regularmente desde el aire, durante sus viajes de trabajo en helicóptero, la cosecha y los procesos agrícolas en las distintas regiones del país.

La dirección de la empresa también regaló al presidente un cuadro simbólico elaborado especialmente con vidrio óptico, en el que aparecen una mujer sosteniendo unos prismáticos y unas cigüeñas.

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