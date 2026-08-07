Durante un terremoto, cirujanos protegen a un paciente con sus cuerpos (video)

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Durante un terremoto, cirujanos protegen a un paciente con sus cuerpos (video)

La dedicación de los médicos durante el terremoto de magnitud 7,1 ocurrido en la prefectura de Kumamoto, Japón, despertó la admiración de muchas personas. A pesar de los fuertes temblores registrados durante la operación, los cirujanos no dejaron solo al paciente y lo protegieron con sus cuerpos.

Según se informó, el incidente ocurrió el 28 de julio en un hospital de la ciudad de Yatsushiro. Cuando comenzó el terremoto, los equipos médicos del quirófano empezaron a temblar y desplazarse. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a los médicos cubriendo al paciente con sus cuerpos mientras sujetaban los equipos que se movían. A pesar de los fuertes temblores, el cirujano jefe no detuvo la operación.

Según informó el hospital, en el momento del terremoto se estaban realizando cuatro operaciones en el centro médico. Todas concluyeron con éxito, y ni los pacientes ni el personal sanitario sufrieron lesiones.

Los videos del incidente se difundieron ampliamente en las redes sociales, donde numerosos usuarios reconocen la dedicación profesional y el valor de los médicos.

JapónKumamotoYatsushiro
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