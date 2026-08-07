Sensación en Oriente Medio: ¡Turquía, Arabia Saudí y Pakistán crean una «OTAN musulmana»!

Foto: «Yeni Safak»

Se ha producido un giro histórico en la geopolítica de Oriente Medio y Asia. Turquía, Arabia Saudí y Pakistán han firmado un tratado de defensa trilateral, dando origen a una nueva alianza militar considerada una «OTAN musulmana».

Según informó la agencia «Yeni Şafak», este acuerdo, firmado en la ciudad santa de La Meca, fue denominado oficialmente «acuerdo de La Meca» y su cláusula principal y más importante es la relativa a la defensa colectiva .

«Un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra todos»: sistema de defensa colectiva

El aspecto más destacado del documento es que incluye un principio similar al artículo 5 de la OTAN: cualquier ataque armado contra uno de los tres Estados será considerado un ataque contra los tres países.

Este acuerdo histórico tiene como objetivo contener colectivamente la agresividad en la región y desarrollar todos los ámbitos de la defensa y la cooperación militar entre las tres partes. El proyecto se preparó minuciosamente durante casi un año y se convirtió en una ampliación lógica del acuerdo bilateral firmado en 2025 entre Pakistán y Arabia Saudí .

¿Por qué ahora? ¿Qué provocó la creación de la alianza?

Según los analistas, la decisión de los tres Estados estuvo impulsada por la creciente inestabilidad en la región, el papel geopolítico de Irán y la postura cada vez más agresiva de Israel.

Arabia Saudí, que en particular fue objetivo de ataques directos durante los últimos conflictos, ve una grave amenaza para sus infraestructuras petroleras y sus planes de desarrollo estratégico. Al mismo tiempo, Riad ha comenzado a dudar de la fiabilidad de las garantías de seguridad ofrecidas por Estados Unidos.

La combinación perfecta de tres potencias: finanzas, capacidad nuclear y tecnología

Los expertos militares consideran el «acuerdo de La Meca» una alianza sin precedentes, cuyos miembros se complementan a la perfección:

Arabia Saudí — enormes recursos financieros y capital;

Pakistán — capacidad nuclear y un ejército numeroso y experimentado;

Turquía — amplia experiencia militar en la OTAN y una industria de defensa muy desarrollada (drones y armamento moderno).

Una nueva era de la arquitectura geopolítica

Según los especialistas, este acuerdo podría transformar radicalmente el sistema de seguridad mundial en Oriente Medio. Sin embargo, hasta que se publique íntegramente el texto oficial, sigue sin conocerse el alcance exacto de las obligaciones jurídicas.

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