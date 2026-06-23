Situación alarmante en Tokio: incendio en una escuela

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Situación alarmante en Tokio: incendio en una escuela

Se produjo un incendio inesperado en una de las escuelas situadas en el centro de Tokio, la capital de Japón. Según los informes, el fuego comenzó en la sala de música del edificio y el humo se extendió rápidamente por todo el piso.

Casi 300 alumnos y profesores que se encontraban en la escuela fueron evacuados rápidamente. Gracias a la rápida acción de los servicios de emergencia, se evitó una tragedia mayor. No obstante, se informa que 5 personas sufrieron heridas leves.

Según las primeras estimaciones, el incendio pudo haber sido causado por un fallo o un cortocircuito en el cableado eléctrico. Actualmente, los especialistas están realizando investigaciones en el lugar para determinar las causas exactas.

Este incidente recuerda una vez más lo importante que es cumplir estrictamente las normas de seguridad en los centros educativos.

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