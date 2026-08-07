El futuro de Harry Kane: Múnich, la MLS y un posible regreso a Inglaterra

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El futuro de Harry Kane: Múnich, la MLS y un posible regreso a Inglaterra

El delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, podría fichar por la MLS norteamericana o regresar al fútbol inglés, su país natal, en la próxima etapa de su carrera. Los planes del delantero inglés sobre su contrato despiertan gran interés en el mundo del fútbol, después de destacar por sus actuaciones y récords en la Bundesliga. Goal.com informa .

En una entrevista concedida a Goal.com, el excentrocampista del Bayern Dietmar Hamann compartió su opinión sobre el futuro de Harry Kane. Según sus palabras, el experimentado delantero tiene como objetivo seguir en Múnich durante los próximos años, aunque no se descarta que termine marchándose a otras ligas en la fase final de su carrera.

Como se sabe, Harry Kane dejó el Tottenham en 2023 para comenzar su etapa en Múnich y logró destacar con el club alemán. Ha disputado 147 partidos en todas las competiciones y ha marcado 146 goles. A su contrato solo le quedan 12 meses.

Un nuevo contrato y títulos en Múnich

Actualmente, ambas partes han expresado su disposición a negociar una ampliación del acuerdo vigente. Después de poner fin a su larga sequía de títulos con el Bayern, el delantero aspira a ganar la Liga de Campeones y convertirse en una leyenda del club.

Sin embargo, el jugador, que cumplió 33 años en julio, entiende perfectamente que con el paso del tiempo llegará el momento de abandonar la competición de élite europea. El capitán de la selección inglesa también había mencionado anteriormente su intención de probarse como kicker en la NFL.

MLS e Inglaterra: ¿qué le espera a Harry Kane?

Según Dietmar Hamann, Harry Kane puede seguir marcando goles en Alemania durante otros dos o tres años. El exjugador considera que, al cumplir 35 años, el delantero podría marcharse a la MLS o a Arabia Saudí, aunque el futbolista, padre de cuatro hijos, probablemente no tenga prisa por trasladarse al otro lado del Atlántico por ahora.

El experto cree que, tarde o temprano, Harry Kane regresará al Reino Unido. Aunque no sea para volver a jugar como futbolista, está claro que regresará a su país para establecerse allí de forma permanente. Sin embargo, solo el propio jugador puede responder con certeza a estas preguntas.

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