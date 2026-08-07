«Navbahor» prolonga su racha de victorias bajo la dirección de Temur Kapadze

·108·Deportes
«Navbahor» prolonga su racha de victorias bajo la dirección de Temur Kapadze

En el partido aplazado y clave de la jornada 16 de la Superliga de Uzbekistán, el club de Namangán «Navbahor» visitó al «Surxon» y logró una importante victoria.

En un encuentro intenso y disputado en Namangán, el equipo de Temur Kapadze se impuso por la mínima 1:0 y sumó tres valiosos puntos.

Un gol tempranero decide el partido

El encuentro comenzó con los ataques activos de los «Halcones». En apenas el minuto 5 el delantero del «Navbahor» Husayn Norchayev transformó con sangre fría el penalti señalado a favor del conjunto de Namangán y abrió el marcador.

Aunque ambos equipos generaron varias ocasiones peligrosas durante el resto del partido, el marcador ya no se movió. Este único gol brindó otra importante victoria al conjunto de Namangán.

La situación en la clasificación

Tras este triunfo, Temur Kapadze el «Navbahor» dirigido por elevó su total a 28 puntos y ascendió a la tercera posición de la tabla.

El «Surxon», derrotado, ocupa la duodécima posición con 18 puntos.

Acta del partido:

Superliga. Jornada 16

«Surxon» – «Navbahor» 0:1

Gol: Husayn Norchayev 5 (pen.)

  • «Surxon»: 86. Davron Merganov, 6. Behzod Shamsiyev, 7. Dostonbek Tursunov, 11. Richard Fraydey (14. Tohirjon Ashurbayev, 63), 15. Diyor Ramazonov (8. Humoyun Sherbo‘tayev, 46), 21. Tornike Dzebniauri, 26. Behruz Shukurullayev, 31. Kamronbek Ergashev (27. Muhammadali Musaxanov, 46), 32. Boburjon Rahimjonov (39. Mirmaqsud Mirusmonov, 63), 66. Behro‘z Shaydulov, 91. A’zamjon Temirxonov.

  • «Navbahor»: 1. O‘tkir Yusupov, 2. Saidazamat Mirsaidov, 4. Islombek Mamatkazin, 7. Ruslanbek Jiyanov (6. Shohruh Abdurahmonov, 66), 8. Diyor Xolmatov, 11. Husayn Norchayev, 13. Benjamin Teydi, 22. Umar Adhamzoda, 23. Vanya Ilich (30. Jasurbek Jaloliddinov, 66), 34. Giorgi Jgerenaya, 77. Muhammadali Usmonov (17. Muhammadali G‘iyosov, 66).

¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus contactos en Telegram u otras redes sociales!

NavbahorTemur KapadzeSurkhonHusayn NorchayevNamangan
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Tottenham se acerca a un acuerdo con el Manchester City por el fichaje de SavinhoTottenham se acerca a un acuerdo con el Manchester City por el fichaje de SavinhoHoy, 17:35Chicharito sobre Harry Kane: «Es como una mezcla de Rooney y Gascoigne»Chicharito sobre Harry Kane: «Es como una mezcla de Rooney y Gascoigne»Hoy, 17:12Duelo en la familia Messi: fallece Jorge Messi, padre de LionelDuelo en la familia Messi: fallece Jorge Messi, padre de LionelHoy, 16:59Otro gran fichaje del Arsenal: ¡Bruno Guimarães se une a los Gunners!Otro gran fichaje del Arsenal: ¡Bruno Guimarães se une a los Gunners!Hoy, 16:55Arsenal ficha al centrocampista brasileño Bruno GuimarãesArsenal ficha al centrocampista brasileño Bruno GuimarãesHoy, 16:32Cristian Chivu: el Inter sigue siendo el principal favorito del campeonato italianoCristian Chivu: el Inter sigue siendo el principal favorito del campeonato italianoHoy, 15:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)