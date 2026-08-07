«Navbahor» prolonga su racha de victorias bajo la dirección de Temur Kapadze

En el partido aplazado y clave de la jornada 16 de la Superliga de Uzbekistán, el club de Namangán «Navbahor» visitó al «Surxon» y logró una importante victoria.

En un encuentro intenso y disputado en Namangán, el equipo de Temur Kapadze se impuso por la mínima 1:0 y sumó tres valiosos puntos.

Un gol tempranero decide el partido

El encuentro comenzó con los ataques activos de los «Halcones». En apenas el minuto 5 el delantero del «Navbahor» Husayn Norchayev transformó con sangre fría el penalti señalado a favor del conjunto de Namangán y abrió el marcador.

Aunque ambos equipos generaron varias ocasiones peligrosas durante el resto del partido, el marcador ya no se movió. Este único gol brindó otra importante victoria al conjunto de Namangán.

La situación en la clasificación

Tras este triunfo, Temur Kapadze el «Navbahor» dirigido por elevó su total a 28 puntos y ascendió a la tercera posición de la tabla.

El «Surxon», derrotado, ocupa la duodécima posición con 18 puntos.

Acta del partido:

Superliga. Jornada 16

«Surxon» – «Navbahor» 0:1

Gol: Husayn Norchayev 5 (pen.)

«Surxon»: 86. Davron Merganov, 6. Behzod Shamsiyev, 7. Dostonbek Tursunov, 11. Richard Fraydey (14. Tohirjon Ashurbayev, 63), 15. Diyor Ramazonov (8. Humoyun Sherbo‘tayev, 46), 21. Tornike Dzebniauri, 26. Behruz Shukurullayev, 31. Kamronbek Ergashev (27. Muhammadali Musaxanov, 46), 32. Boburjon Rahimjonov (39. Mirmaqsud Mirusmonov, 63), 66. Behro‘z Shaydulov, 91. A’zamjon Temirxonov.

«Navbahor»: 1. O‘tkir Yusupov, 2. Saidazamat Mirsaidov, 4. Islombek Mamatkazin, 7. Ruslanbek Jiyanov (6. Shohruh Abdurahmonov, 66), 8. Diyor Xolmatov, 11. Husayn Norchayev, 13. Benjamin Teydi, 22. Umar Adhamzoda, 23. Vanya Ilich (30. Jasurbek Jaloliddinov, 66), 34. Giorgi Jgerenaya, 77. Muhammadali Usmonov (17. Muhammadali G‘iyosov, 66).

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