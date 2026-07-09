Un avión de carga que despegó de Sharjah desapareció de los radares

En Pakistán, un avión de carga perteneciente a la aerolínea K2 Airways, Boeing 737-400, desapareció de las pantallas de radar durante el vuelo. Se ha iniciado una operación de búsqueda y rescate a gran escala tras el incidente.

Se informa que el avión se dirigía desde Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, hacia Karachi, Pakistán. Sin embargo, la aeronave perdió contacto con los controladores aéreos mientras sobrevolaba el mar Arábigo, a unos 250 kilómetros al oeste de Karachi.

Se reporta que a bordo viajaban cinco miembros de la tripulación. Según la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán, los radares registraron una caída brusca en la altitud del avión y una desviación de su ruta habitual.

Según información preliminar, el piloto informó a los controladores sobre un fallo en el sistema de navegación minutos antes de que se interrumpieran las comunicaciones.

Actualmente se llevan a cabo labores de búsqueda intensas en el mar Arábigo para localizar el avión. En la operación participan buques de la marina paquistaní, un avión de vigilancia por radar y «Lahore» un buque comercial. El destino del avión y las causas del incidente siguen siendo desconocidos.