Por primera vez, un robot conquista una cima de 6 000 metros

En Ecuador, Pemba un robot humanoide llamado se convirtió en el primero de la historia en alcanzar una altitud superior a 6 000 metros estableciendo un nuevo récord.

Con la ayuda de humanos, el robot escaló uno de los puntos más altos del país, el volcán Chimborazo. Los expertos señalan que esta ruta es un desafío serio, incluso para muchos alpinistas experimentados, debido a su relieve complejo y su altitud.

Tras completar con éxito la difícil ruta y llegar a la cima, Pemba celebró su victoria con un baile único. El video de estos momentos se volvió viral en las redes sociales, captando la atención de los usuarios.

Los autores del proyecto trabajan ahora en perfeccionar al robot. Su próximo objetivo es conquistar el Everestcon la ayuda de Pemba.